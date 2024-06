© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Das in München beheimatete Flugtaxi-Startup Lilium hat am Dienstagmittag seinen Quartalsbericht vorgestellt. Was Anleger wissen müssen.Flugtaxis - ein heißes Eisen Flugtaxis gelten als ein möglicher Baustein in der Mobilitätswende: Kleine, senkrecht startende Leichtflugzeuge (eVOTL) sollen den immer weiter zunehmenden Straßenverkehr in Innenstädten entlasten und dabei eine einerseits kostengünstige und andererseits gleichzeitig emissionsarme Art der Fortbewegung bereitstellen. Durchbrüche in der Forschung und Entwicklung hat es in der Vergangenheit bereits gegeben. Ein erster regulatorischer Durchbruch ist in der letzten Woche Archer Aviation gelungen, in dessen Aktie auch Starinvestorin …