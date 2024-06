DJ PTA-News: QLUPOD AG: Qlupod AG digitalisiert das Aktienbuch

Herisau (pta/11.06.2024/14:00) - Qlupod AG digitalisiert das Aktienbuch

Seit Dezember 2022 hat die Qlupod AG eine eigene ISIN CH1222316429 beziehungsweise Wertpapierkennnummer (WKN) A3D4AR. Insgesamt hat die Qlupod AG 10.000.000 Aktien ausgegeben. Als Start-up im Bereich Software und Health Tech unterliegt auch die QluPod AG den gesetzlichen Vorschriften zur Führung eines Aktienregisters für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Das Aktienregister besteht aus einem Aktienbuch für die Namensaktien sowie einem separaten Verzeichnis über die wirtschaftlich berechtigten Personen. Die gesetzlichen Regelungen sind im Obligationenrecht der Schweiz (OR) in den Artikeln 686 und 697 zu finden.

Digitalisierung und Kooperation

Das Gesetz gibt nicht vor, in welcher Form das Aktienregister zu führen ist. Ob elektronisch, als Excel-Datei oder in Papierform - jede Art der Aufzeichnung ist erlaubt. Die Geschäftsleitung der Qlupod AG hat jedoch schnell die Vorteile eines digitalen Aktienbuchs erkannt:

* einfache und zeitnahe Erfassung und Änderung der Daten * jederzeit die aktuellste Version verfügbar * alle Transaktionen werden nachvollziehbar abgebildet * Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und Aufbewahrungsfristen * sichere Datenspeicherung und Revisionssicherheit * einfache Nutzung und Verarbeitung der Daten * Online-Versand und Download relevanter Unterlagen wie Depotauszug oder Steuerbescheinigung

Zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und zur Entlastung bei der Verwaltungsarbeit gibt die Qlupod AG bekannt, dass sie ab Juni 2024 eine Kooperation mit der Firma KKD Kommunikation GmbH eingeht. Die Gesellschaft ist in der Schweiz besser unter der Marke "das-Aktienregister.ch" bekannt. Mit mehr als 2.000 registrierten KMU-Unternehmen handelt es sich um das führende digitalisierte Aktienregister in der Schweiz.

Vorteile für die Aktionäre

Mit der Kooperation erfüllt die Qlupod AG zum einen die gesetzlichen Vorgaben zur Führung eines Aktienregisters. Zum anderen schafft das digitale Aktienregister eine maximale Übersicht für die Aktionäre. Dafür sorgt ein persönlicher Zugang für jeden Aktionär, mit dem der Investor nach dem Log-in in Echtzeit die volle Übersicht über seinen Aktienbestand und dessen aktuellen Wert erhält. Persönliche Daten können online selbstständig geändert werden, sodass die Aktualität jederzeit gewährleistet ist. Das stellt sicher, dass sämtliche Aktionäre zuverlässig erreicht und über wichtige Ereignisse im Unternehmen zeitnah informiert werden. Gleichzeitig können die Investoren Nachrichten an die Gesellschaft schicken oder online Fragen zu offenen Punkten stellen.

Sie benötigen eine Steuerwertbenachrichtigung oder eine Dividendenbescheinigung? Diese und weitere Unterlagen können Sie im digitalen Aktienregister jederzeit schnell und einfach herunterladen und ohne Wartezeit für Ihre Steuererklärung oder andere Zwecke nutzen. Den Depotauszug erhalten Sie einmal im Jahr automatisch zugesandt.

Hybride Generalversammlung

Ein weiterer Vorteil des digitalisierten Aktienregisters ist die Möglichkeit, eine hybride Generalversammlung abzuhalten. Die Aktionäre erhalten die Einladung sowie den Geschäftsbericht per E-Mail. Auch das Protokoll über den Ablauf der Generalversammlung sowie die gefassten Beschlüsse können online erstellt und an die Aktionäre versandt werden. Sowohl bei einer Video-Generalversammlung als auch bei einer Versammlung in Präsenz ist eine Abstimmung über die Beschlüsse in Echtzeit mit Präsentationsmodus möglich.

"Während wir kontinuierlich an der Weiterentwicklung des Gesundheitsmonitors QluPod und der QluPod-App sowie am Fortschritt unseres Unternehmens arbeiten, legen wir grossen Wert auf maximale Transparenz und das Wohl unserer Aktionäre. Wir sind uns bewusst, dass vor allem die Aktionäre eine der wichtigsten Stützen eines aufstrebenden Start-ups sind. Daher möchten wir mit der Einführung des digitalen Aktienbuchs die Kommunikation mit unseren Investoren verbessern und unsere Kommunikationswege erweitern", erklärt Nikola Trajanov, Interims CEO und Partner der Qlupod AG.

Über Qlupod:

Die Qlupod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu gestalten. Mit dem QluPod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.

Für weitere Informationen über die Qlupod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere Webseite unter www.qlupod.com ( http://www.qlupod.com/ ).

Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Qlupod AG zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Qlupod AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Qlupod AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

Aussender: QLUPOD AG Adresse: Bahnhofstrasse 23, 9100 Herisau Land: Schweiz Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: ir@qlupod.com Website: qlupod.com

ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz

