(shareribs.com) New York / Wolfsburg 11.06.2024 - Tesla-Chef Elon Musk hat einem Facelift des Model Y noch in diesem Jahr eine Absage erteilt. Gleichzeitig fallen die Preise. Volkswagen will in den kommenden Jahren massiv investieren. Seit dem Start des Facelifts des Model 3 erwarten viele potenzielle Käufer auch für das Model Y ein Mid-Cycle-Refresh. Das neue Model 3 hat in einigen wichtigen Bereichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...