Die BKS Bank AG hat heute einen neuen Green Bond begeben (AT0000A3DG76). Sie will damit zehn Millionen Euro einnehmen und das eingesammelte Kapital in den Bau energieeffizienter und barrierefreier Gebäude oder die Unterstützung nachhaltiger Mobilitätsprojekte investieren. Die grüne Anleihe hat einen Zinssatz von 3,55 Prozent (gut!) per anno, die Stückelung von 1.000 Euro soll Privatanleger anziehen. ...

