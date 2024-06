DJ Merck investiert 62 Mio Euro in neue Qualitätskontrollanlage in Darmstadt

FRANKFURT (Dow Jones)--Merck KGaA investiert an seinem Stammsitz in Darmstadt 62 Millionen Euro in die Qualitätskontrolle des Unternehmensbereichs Life Science. Die Investition ist Teil des Investitionsprogramms in Darmstadt, wo Merck bis 2025 insgesamt 1,5 Milliarden Euro in die Hand nehmen will.

Investiert werden soll in ein neues Gebäude, in dem 135 Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen auf etwa 10.000 Quadratmetern zusammenarbeiten sollen. Der Neubau soll Mitte 2025 fertiggestellt werden.

Darmstadt ist laut Mitteilung eines der wichtigsten Forschungs- und Entwicklungszentren von Merck für Life-Science-Technologien. In den kommenden zehn Jahren soll etwa ein Fünftel des Umsatzes des Unternehmensbereichs Life Science mit neuen Produkten aus Darmstadt kommen.

June 11, 2024

