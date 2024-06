Erst am Donnerstag berichtete DER AKTIONÄR über eine mögliche Trading-Chance bei der Aktie von General Motors. Am Montag war es dann soweit und der Kurs stieg ohne weitere Nachrichten um rund vier Prozent. Am heutigen Dienstag dann die nächste gute Nachricht: Das Unternehmen beschließt einen weiteren massiven Aktienrückkauf.Wie General Motors am Dienstag mitteilte, sollen im Rahmen eines neuen Aktienrückkaufprogramms ausstehende Aktien im Wert von 6 Milliarden Dollar zurückgekauft werden. Zuvor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...