© Foto: ZUMAPRESS.com | RenYong - picture alliance



Der chinesische E-Fahrzeughersteller Zeekr bläst mit überraschend starken Quartalszahlen zum Angriff auf die Marktführer BYD und Tesla.Erst vor rund dreieinhalb Wochen an die Börse gebracht, macht Zeekr bereits in dieser Woche mit starken Quartalszahlen auf sich aufmerksam. Wie das Unternehmen, das als Spin-off aus dem chinesischen Automobilbauer Geely hervorgegangen ist, am Dienstagmittag berichtete, konnte Zeekr seine Auslieferungen in den vergangenen Monaten mehr als verdoppeln und ein dementsprechend gutes Quartalsergebnis präsentieren. Umsatz steigt kräftig, deutlich über den Erwartungen Die Erlöse beliefen sich in den abgelaufenen drei Monaten auf 2,04 Milliarden US-Dollar, was …