© Foto: © 2024 Heidelberger Druckmaschinen AG



Heidelberger Druckmaschinen zählt am Dienstag zu den Gewinnern im S-DAX. Die Auftragseingänge erholen sich weiter, und das Unternehmen hält bei seiner Prognose den Ball flach. Analysten gefällt das.Der Auftragseingang im vierten Quartal zeigte sich vielversprechend mit 596 Millionen Euro, was zu einem jährlichen Auftragseingang von 2,29 Milliarden Euro führte, ein Rückgang von 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Umsätze sanken leicht um 1,6 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro und die EBITDA-Marge erreichte 7,2 Prozent. Die endgültigen Zahlen für das vergangene Jahr enthielten keine größeren Überraschungen, da bereits am 15. Mai vorläufigen Zahlen veröffentlicht wurden. "Heidelberg gab einen …