Original-Research: ÖKOWORLD AG - von BankM AG



Einstufung von BankM AG zu ÖKOWORLD AG



Unternehmen: ÖKOWORLD AG

ISIN: DE0005408686



Anlass der Studie: GB 2023, Basisstudien-Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 11.06.2024

Kursziel: EUR 52,52

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker



Strategische Zukunftsinvestitionen angestoßen, attraktive Dividendenpolitik fortgesetzt



Die 2023er Geschäftszahlen der ÖKOWORLD AG (ISIN DE0005408686, Open Market, VVV3 GY) lagen in Bezug auf Umsatz (EUR 63,6 Mio.; Vj.: EUR 71,5 Mio.) und Jahresüberschuss (EUR 21,6 Mio.; Vj.: EUR 24,2 Mio.) leicht unter unseren Erwartungen. Hauptgrund hierfür sind Nettomittelabflüsse i.H.v. EUR 450 Mio. (aus den Fonds der ÖKOWORLD (Fondsvolumen zum 31.12.2023: EUR 3,045 Mrd.) - obwohl alle fünf Fonds eine positive Wertentwicklung in 2023 zeigten. Wir denken, dass u.a. strategische Positionierungen der Vertriebspartner den Mittelabfluss bedingt haben könnten. Umso bedeutender war der nun vollzogene Generationswechsel in Vorstand und Aufsichtsrat, sowie die angestoßene Erschließung neuer Zielgruppen, Produkte und Themensetzung - unter Beibehaltung des etablierten Wertekompasses. Die Verstärkungen u.a. in den Bereichen Marketing und Vertrieb dürften die Fixkostenbasis in 2024 steigen lassen, sind im Hinblick auf künftiges Wachstum jedoch essentiell. Auch unter Berücksichtigung der von Aufbaukosten belasteten 2024er GuV ist ÖKOWORLD mit einem attraktiven KGV2024 von 10,89 gepreist, die Dividendenrendite liegt - wenn die HV dem Vorschlag der Verwaltung folgt - bei > 6%.



Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 52,52. Unsere Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30015.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i.

Kontakt für Rückfragen

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

