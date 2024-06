DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 12. Juni (vorläufige Fassung)

=== *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vj *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 08:00 GB/BIP Monat April PROGNOSE: +0,0% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq *** 08:00 GB/Handelsbilanz April PROGNOSE: -14,2 Mrd GBP zuvor: -14,0 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion April PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,5% gg Vj *** 09:00 DE/Bundesbank-Vorstand Balz, Rede zur Eröffnung des Bundesbank-Symposiums "Bankenaufsicht im Dialog" 09:00 DE/Bilfinger SE, Capital Markets Day, Pk 09:30 DE/Wirtschaftsrat der CDU, Wirtschaftstag 2024, Berlin *** 10:00 DE/Sixt SE, HV 10:00 DE/Patrizia SE, HV *** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede im Finanzausschuss des Bundestags 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:00 DE/Hawesko Holding AG, HV 11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2034 im Volumen von 4,0 Mrd EUR 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Landwirtschaftsminister Özdemir und Bauministerin Geywitz, Berlin 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 13:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei Bundesbank-Symposium "Bankenaufsicht im Dialog" *** 14:30 US/Realeinkommen Mai *** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai zuvor: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate zuvor: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj *** 15:00 GB/EZB-Vizepräsident De Guindos, Interview mit MNI 15:00 DE/Bundesverteidigungsminister Pistorius, Pk zum Thema "Neuer Wehrdienst", Berlin *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände 18:30 DE/Bundestag und Bundesrat, Tagung des Vermittlungsausschusses, Berlin *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 5,25% bis 5,50% zuvor: 5,25% bis 5,50% *** 20:30 US/Fed, Pressekonferenz mit Fed-Chairman Powell *** 21:00 CA/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teinahme an Panel bei Konferenz des International Economic Forum of the Americas - FR/IEA-Ölmarktbericht - DE/Ukraine Recovery Conference, Berlin - RU /Börsenfeiertag Russland ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

