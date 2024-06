NEW YORK, 11. Juni 2024 (GLOBE NEWSWIRE) - Die US-Biotechnologiefirma Biogen befindet sich momentan in einem rechtlichen Kreuzfeuer, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen aufgrund mutmaßlicher Verstöße gegen das Bundeseffektengesetz Forderecht verklagt wurde. Aktionäre, die zwischen dem 3. Februar 2022 und dem 13. Februar 2024 Wertpapiere von Biogen erworben haben, stehen nun im Mittelpunkt einer Sammelklage. Der Vorwurf lautet, dass das Unternehmen Anleger hinsichtlich der Effektivität seiner Compliance-Kontrollen sowie des Erfolgs seines Alzheimer-Medikaments Leqembi in die Irre geführt haben soll. Darüber hinaus steht die Übernahme von Reata Pharmaceuticals bezüglich ihres Einflusses auf die Firmenbilanz von Biogen im Fokus der Kritik. Als Folge dieser Enthüllungen ist der Aktienkurs von Biogen massiv gefallen, was zu erheblichen Verlusten bei den Anlegern geführt [...]

Hier weiterlesen