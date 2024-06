© Foto: DALL*E



Bill Miller IV, Portfoliomanager und Mitbegründer von Miller Value Partners, erklärt seinen Kunden in einer aktuellen Notiz, dass er "immer noch auf Bitcoin setzt". Miller ist bekannt als "Bill Four" und der Sohn des legendären Value-Investors mit demselben Namen. Im Jahr 2015 legten er und seine Kollegen "ein Argument von Value-Investoren für ... Bitcoin"vor, worin sie andeuten, dass die Kryptowährung viel wertvoller werden könnte, sei es als Zahlungsabwicklungsnetzwerk oder als Ersatz für Fiat-Währungen. In einer neuen Notiz heißt es: "Obwohl Bitcoin vor kurzem neue Höchststände gegenüber allen Fiat-Währungen erreicht hat, glaube ich, dass Bitcoin heute immer noch deutlich unterbewertet …