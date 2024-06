Der von Toyota entwickelte Wasserstoff-Pickup Hilux hat die Erprobungs- und Demonstrationsphase erreicht. Zehn Exemplare haben die Japaner bisher in Großbritannien gebaut. Einige der Prototypen werden nun u.a. bei den Olympischen Spielen in Frankreich eingesetzt. Dass Toyota in Großbritannien zusammen mit Partnern an einer Brennstoffzellen-Version seines Pickup-Trucks Hilux arbeitet, ist bereits seit Ende 2022 bekannt. Nun meldet der Autokonzern, ...

