An der Börse liegt die Aktie von First Majestic Silver zur Stunde im Minus. Das Wertpapier kostete zuletzt 6,19 US-Dollar. Eine Verbilligung in Höhe von 18 Cent müssen derzeit die Aktionäre von First Majestic Silver hinnehmen. Gegenwärtig kostet die Aktie von First Majestic Silver 6,19 US-Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...