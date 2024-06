WIEN (dpa-AFX) - In Österreich wird am 29. September ein neues Parlament gewählt. Das Bundeskanzleramt in Wien gab das Datum am Dienstag bekannt. Formell muss der Termin noch vom Ministerrat beschlossen und mit dem Parlament abgestimmt werden.

Die vorige Wahl des Nationalrates, wie die große Parlamentskammer in Österreich heißt, fand 2019 statt. Seitdem regiert die konservative Kanzlerpartei ÖVP in einer Koalition mit den Grünen. Derzeit gilt die FPÖ als Favorit für den Urnengang im Herbst. Die rechte Partei gewann am Sonntag die EU-Wahl mit 25,4 Prozent der Stimmen, knapp gefolgt von der ÖVP und der sozialdemokratischen SPÖ./al/DP/ngu