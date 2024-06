Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der zumindest hierzulande etwas schwächere Aktienmarkt bremst die Kauflaune im ETF-Handel kaum aus, so die Deutsche Börse AG.Holger Heinrich von der Baader Bank berichte von deutlich höheren Umsätzen und viel mehr Käufen als Verkäufen. "Es ist weiter sehr viel los in Branchen-, besonders in Technologie-ETFs", erkläre Leo Puschmann von Lang & Schwarz. Frank Mohr von der Société Générale sehe aber auch Gewinnmitnahmen. "Auch das Handelsvolumen geht etwas zurück, wohl wegen der Marktsituation." Der DAX stehe am Dienstagmittag bei 18.440 Punkten, deutlich unter dem jüngsten Allzeithoch von knapp 18.893 Zählern Mitte Mai. In den USA hätten S&P 500 und NASDAQ 100 allerdings gestern wieder fast auf ihren Rekordhochs geschlossen. ...

