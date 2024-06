Munsbach (www.fondscheck.de) - Im Mai hat sich die Volatilität des Vormonats fortgesetzt, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).Während die gängigen Indices tendenziell von den Schwergewichten hochgehalten worden seien, sei der Rückgang bei kleiner kapitalisierten Werten ausgeprägter gewesen. Die Experten von ETHENEA würden diesen Rücksetzer als Verschnaufpause von der seit Ende Oktober andauernden Rally werten. Insgesamt würden sie konstruktiv bleiben. Die ökonomischen Frühindikatoren würden sich verbessern, die Fundamentalentwicklung auf Unternehmensseite ziehe an, die Bewertungen seien in Ordnung und das Sentiment lasse keine Überhitzung erkennen. Angesichts dieser Markteinschätzung würden die Experten von ETHENEA die Nettoaktienquote des Ethna-DYNAMISCH unverändert bei rund 75% halten. Auf der Selektionsseite habe es hingegen mehrere Veränderungen gegeben. ...

