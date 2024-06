Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ein neuer Exchange Traded Fund von Amundi Asset Management ist über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Amundi FED Funds US Dollar Cash UCITS ETF (ISIN LU1233598447/ WKN LYX0T3) bilde die Wertentwicklung einer Bareinlage zum kurzfristigen Referenzzinssatz der Federal Reserve (US-Notenbank) ab. Die erwirtschafteten Zinsen würden täglich in die Bareinlage reinvestiert. Als Referenzindex diene der Solactive FED Funds Effective Rate-Index. ...

