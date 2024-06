EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

SAF-HOLLAND blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurück - Hauptversammlung stimmt sämtlichen Tagesordnungspunkten zu

Deutlicher Dividendenerhöhung auf 0,85 Euro je Aktie zugestimmt

Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats im Amt bestätigt Bessenbach (Deutschland), 11. Juni 2024. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat heute in Lohr am Main die ordentliche Hauptversammlung 2024 erfolgreich absolviert. In seinem Bericht an die Aktionäre sagte Alexander Geis, Vorstandsvorsitzender der SAF-HOLLAND SE: "Auch im Geschäftsjahr 2023 waren die geopolitischen und makroökonomischen Rahmenbedingungen nicht einfach. Der Krieg in der Ukraine, die Konflikte im Nahen Osten sowie die hohen Inflationsraten haben uns vor große Herausforderungen gestellt. Trotzdem haben wir sowohl beim Konzernumsatz als auch bei der Profitabilität neue Rekordwerte erzielt und damit unsere im März 2023 aufgestellten Prognosewerte deutlich übertroffen. Wir haben den Konzernumsatz um 34,6 % auf 2,1 Milliarden Euro gesteigert und gleichzeitig die bereinigte EBIT-Marge von 8,0 % auf 9,6 % verbessert. Einen wesentlichen Anteil daran hatte der mit Übernahme von Haldex deutlich gestiegene Anteil des Ersatzteilgeschäfts." Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2024 und die Perspektiven für das Geschäftsjahr 2024 sagte Alexander Geis: "Mit einem Umsatzwachstum von 5,2 % auf 505,4 Mio. Euro und einer bereinigten EBIT-Marge von 9,6 % sind wir erfolgreich in das neue Geschäftsjahr gestartet. Die Zahlen für das erste Quartal 2024 haben eindrücklich gezeigt, wie robust unser Geschäftsmodell mit dem starken Ersatzteilgeschäft und der ausgeprägten Fähigkeit zu Kostenanpassung selbst in einem schwächeren Marktumfeld ist. Wir blicken daher optimistisch auf den weiteren Verlauf des Jahres." Mit einer Präsenzquote von 61,1 % des Grundkapitals stieß die Hauptversammlung der SAF-HOLLAND SE erneut auf ein sehr erfreuliches Interesse. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu und folgten dabei unter anderem dem Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats, eine Dividende von 0,85 Euro je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 48,3 % und liegt damit am oberen Ende des Korridors der ertragsorientierten Dividendenpolitik der SAF-HOLLAND SE, die grundsätzlich eine Ausschüttung von 40 % bis 50 % des zurechenbaren Periodenergebnisses vorsieht. Außerdem wurde sowohl die Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals als auch zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen erteilt sowie sämtliche amtierende Aufsichtsratsmitglieder bis zur Hauptversammlung im Jahr 2028 in ihrem Amt bestätigt. Im Nachgang der Hauptversammlung wurde Dr. Martin Kleinschmitt als Vorsitzender des Aufsichtsrats wiedergewählt. Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2024 nebst sämtlichen begleitenden Dokumenten sind auf der Webseite der SAF-HOLLAND SE im Bereich Investor Relations unter dem Punkt Hauptversammlung einsehbar. https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ordentliche-hv/2024

Kontakt: Dana Unger VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 949 dana.unger@safholland.de Alexander Pöschl Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 117 alexander.poeschl@safholland.de Michael Schickling Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 617 michael.schickling@safholland.de Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Rund 6.000 engagierte Mitarbeitende weltweit erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von 2,11 Mrd. Euro. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland, Haldex, V.Orlandi, Neway, KLL und York erreichte der Konzern im Jahr 2023 in den wichtigsten Regionen weltweit starke Marktpositionen auf den Top-Rängen eins bis drei. Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com.



