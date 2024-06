Bestimmte Kennziffern sprechen dafür, dass DXC TECHNOLOGY aus Virginia tatsächlich ein Übernahmeobjekt ist. Der 2017 gebildete Anbieter von IT-Produkten und -Service hat trotz zwischenzeitlicher Reduzierung der Schuldenlast nur noch einen Börsenwert von 3,25 Mrd. $. Während sich die tendenziell rückläufigen Erlöse der vergangenen zwölf Monate auf 13,7 Mrd. $ summieren, so wird es auf www.cnbc.com angezeigt. Die Gewinnaussichten führen auf ein KGV 6,6 weiter unter dem Branchendurschnitt. Der Markt reagierte, indem die DXC-Aktie mehr als 10 % abhob.



Laut Reuters gibt es Hinweise, dass KYNDRYL HOLDINGS (ebenfalls IT-Dienstleister, Börsenwert 5,9 Mrd. $) mit Unterstützung von APOLLO GLOBAL MANAGEMENT (Börsenwert 66,5 Mrd. $) ein Gebot abgeben wird bzw. dass die beiden New Yorker Unternehmen entsprechende Überlegungen treffen. Der Nachrichtenspezialist beruft sich auf informierte Kreise. Im Hintergrund könnte auch IBM (Börsenwert 153 Mrd. $) als Unterstützer involviert sein, die noch mit 19,9 % an ihrem 2021 ausgegliederten und an die Börse gebrachten Geschäftsbereich Infrastruktur beteiligt ist.



Die DXC-Aktie hatte innerhalb einer Woche rund 16 % zugelegt. Im frühen US-Handel steht sie nun aber 1,7 % im Minus. Die Hinweise auf einen Deal verdichten sich offenbar nicht weiter und die Chancen, dass ein Gebot den Kurs beträchtlich nach oben treiben kann, werden als gering eingeschätzt.



Helmut Gellermann



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.





KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken