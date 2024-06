Verbindet die Menschen im Sudan in Krisenzeiten mit besserem Kundenservice

Zain Sudan, Teil der Zain Group, einem führenden Mobilfunkanbieter im Nahen Osten und Nordafrika, ist durch Unstructured Supplementary Service Data (USSD) ein Vorreiter in Sachen Interaktion mit dem Kunden. Nachdem vor Kurzem ein Rechenzentrum ausfiel, setzte Zain Sudan Vertrauen in CSG (NASDAQ: CSGS), das Mobilfunkgeschäft wiederherzustellen und die Menschen im Sudan wieder zu verbinden und gleichzeitig die Marktführerschaft von Zain Sudan zu sichern. Durch eine Wiederherstellung des Gateway konnten wichtige Dienste schnell wieder in Gang gesetzt werden, sodass die Kunden ihre Pläne und Geldkonten wieder überprüfen konnten. In weniger als 21 Tagen konnte CSG das Mobilgeschäft wiederherstellen.

"Der USSD-Kanal ist entscheidend für die Verbindung von Zain Sudan-Kunden. Als unser Rechenzentrum ausfiel, mussten wir diesen Kanal schnell wiederherstellen, um die Folgen für unsere Kunden möglichst gering zu halten," sagte Emad Elsheikh, CTO, Zain Sudan. "Die Art, wie CSG uns dabei geholfen hat, diesen Ausfall zu kompensieren, hat neue Standards für die Zusammenarbeit und das Vertrauen gesetzt. Das Team von CSG hat unsere Erwartungen übertroffen angefangen bei dem Problem, sich wieder mit den Kunden in Verbindung zu setzen bis hin zur Wiederherstellung des beständigen Service, für den wir bekannt sind. Nur wenige Tage, nachdem CSG's USSD Gateway installiert worden war, konnten wir wieder in Betrieb gehen und erhielten 5,7 Millionen Kontoanfragen und 4,7 Millionen Plankäufe täglich. Das wäre ohne CSG nicht möglich gewesen."

In Schwellenländern wie Sudan, wo Datendienste nicht immer verfügbar sind, ist USSD ein wichtiger Kanal, den Betreiber nutzen, um mit Kunden in Verbindung zu bleiben. Als Zain Sudan sein Rechenzentrum wegen des laufenden Konflikts im Sudan verlor, brach der USSD Gateway zusammen und der Service im Land war nicht mehr möglich. Ohne ein System zur Beantwortung von B2C- und B2B-Kontoanfragen oder den Verkauf von Datenpaketen und Plänen konnte Zain Sudan keine Dienste erbringen. Dank der schnellen Wiederherstellung des Gateway durch CSG erzielte Zain Sudan schnell wieder Umsatz und die Menschen im Sudan waren in Krisenzeiten wieder miteinander verbunden.

"Das Management einer großen Anzahl von Abonnenten in Krisenzeiten ist für einen Betreiber ein harter Job," sagte Mayoor Mahendra, VP von Networks Solutions, CSG. "Nachdem das Rechenzentrum von Zain Sudan ausgefallen war, sprang CSG ein und konfigurierte die wichtigsten Dienste von Zain auf unseren USSD Gateway. Die Schnelligkeit und Flexibilität, mit der unser Team reagierte, beweist unsere Fokussierung auf den Kunden. Indem wir unsere Kunden an die erste Stelle setzen, konnten die Umsatzeinbußen von Zain Sudan durch die Hilfe von CSG minimiert und die Kunden gehalten werden."

Informieren Sie sich über die Fakten zu den Funktionen von CSG USSD Gateway und wie die Lösung die Abwanderung von Kunden verhindert.

Über CSG

CSG unterstützt Unternehmen dabei, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Menschen und Unternehmen können so leichter mit den Diensten, die sie am meisten schätzen, in Kontakt treten, sie nutzen und dafür bezahlen. Unsere Lösungen für Kundenerlebnisse, Rechnungsstellung und Zahlungen helfen Unternehmen jeder Größe, Umsatz zu machen und etwas zu bewirken. Dank unserer SaaS-Lösungen können Unternehmer ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich dabei von unseren engagierten und innovativen CSG-Mitarbeitern auf der ganzen Welt unterstützen lassen.

Möchten Sie zukunftsfähig sein und den Wandel mitgestalten wie die globalen Marken, die CSG vertrauen? Besuchen Sie csgi.com, um mehr zu erfahren.

