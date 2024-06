© Foto: picture alliance / Zoonar | Sunshine Seeds



Der US-Arbeitsmarktbericht sorgte am Freitag für ein veritables Preisdebakel bei den Edelmetallen. Vor allem Silber erwischte es heftig. Wie ist die aktuelle Situation zu bewerten? Fed könnte für weitere Turbulenzen sorgen Der US-Arbeitsmarktbericht für Mai überraschte in zwei wesentlichen Kennzahlen. So fiel die Zahl der neugeschaffenen Stellen ex-Landwirtschaft höher aus, als erwartet. Gleiches gilt für die Entwicklung der Stundenlöhne. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen schossen nach oben. Der US-Dollar-Index, der die Verfassung des Greenbacks sehr gut abbildet, sprang ebenfalls nach oben. Diejenigen, die zu …