Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Integration und Automatisierung, gab heute bekannt, dass die sechs ersten Boomi KI-Agenten, die kürzlich auf dem Boomi World Event des Unternehmens vorgestellt wurden, in der Boomi Enterprise Platform als Teil bestehender Kundenlizenzen verfügbar sein werden, damit können Kunden die KI-gestützten Fähigkeiten für unvergleichliche Innovationen voll ausschöpfen. Diese Agenten umfassen:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240611118723/de/

Boomi Announces New AI Agents Available on the Boomi Enterprise Platform, Enabling Unmatched Speed for Innovation (Graphic: Business Wire)

Boomi Answers: Sparen Sie Zeit beim Durchsuchen von Diskussionen und Artikeln in der Nutzergemeinschaft. Stellen Sie einfach Fragen zu Boomi und erhalten Sie die nützlichsten Antworten von über 240K Nutzern der Gemeinschaft.

Sparen Sie Zeit beim Durchsuchen von Diskussionen und Artikeln in der Nutzergemeinschaft. Stellen Sie einfach Fragen zu Boomi und erhalten Sie die nützlichsten Antworten von über 240K Nutzern der Gemeinschaft. Boomi DataDetective: Behalten Sie den Überblick über den Datenschutz, schützen Sie sensible Informationen mit KI-gestützter Datenklassifizierung und verfolgen Sie, wohin Daten verschoben werden.

Behalten Sie den Überblick über den Datenschutz, schützen Sie sensible Informationen mit KI-gestützter Datenklassifizierung und verfolgen Sie, wohin Daten verschoben werden. Boomi DesignGen: Bitten Sie GenAI, Integrationsprozesse auf der Grundlage von mehr als 200 Millionen gemeinsamen Mustern und bewährten Verfahren zu entwickeln.

Bitten Sie GenAI, Integrationsprozesse auf der Grundlage von mehr als 200 Millionen gemeinsamen Mustern und bewährten Verfahren zu entwickeln. Boomi GPT: Beschreiben Sie Ihren Integrations- und Automatisierungsbedarf in natürlicher Sprache und führen Sie Gespräche mit der Boomi Enterprise Platform, um schneller aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.

Beschreiben Sie Ihren Integrations- und Automatisierungsbedarf in natürlicher Sprache und führen Sie Gespräche mit der Boomi Enterprise Platform, um schneller aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Boomi Pathfinder: Geben Sie patentierte Vorschläge für die nächsten Schritte beim Aufbau von Integrationsprozessen.

Geben Sie patentierte Vorschläge für die nächsten Schritte beim Aufbau von Integrationsprozessen. Boomi Scribe: Überspringen Sie das manuelle Schreiben von Dokumentationen über bestehende und KI-generierte Integrationsprozesse und überlassen Sie GenAI die Arbeit der detaillierten Prozessbeschreibungen und Geschäftsanwendungsfälle.

Um die Innovation zu beschleunigen, hat Boomi kürzlich das Boomi AI Agent Framework eingeführt, eine Reihe von Integrations- und No-Code-Entwicklungsfunktionen, die es Geschäfts- und IT-Benutzern ermöglichen, von Boomi oder Boomi-Partnern entwickelte KI-Agenten auszuführen und ihre eigenen KI-Agenten zu erstellen und auszuführen, um dringende Integrations- und Automatisierungsanforderungen zu lösen.

"KI-Agenten revolutionieren die Industrie, indem sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, riesige Datensätze analysieren und personalisierten Kundenservice anbieten", sagte Steve Lucas, CEO von Boomi. "Daten sind das Lebenselixier der KI, insbesondere bei vortrainierten Transformatoren und LLMs. Boomi liefert diese Daten, und die Boomi KI-Agenten verbessern die Effizienz, Genauigkeit und Skalierbarkeit für Unternehmen, indem sie rund um die Uhr mit hoher Präzision arbeiten, die Entscheidungsfindung verbessern, menschliche Mitarbeiter unterstützen und Innovationen vorantreiben. Diese Fähigkeiten führen zu Produktivitätssteigerungen und Kosteneinsparungen und sind für Unternehmen von unschätzbarem Wert, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern."

Bei KI-Agenten handelt es sich um hochentwickelte Softwareeinheiten, die mit einem bestimmten Anwendungsbereich und einer bestimmten Persönlichkeit entwickelt wurden, so dass sie innerhalb vordefinierter Parameter funktionieren und bestimmte Verhaltensweisen zeigen können. Sie arbeiten autonom und können mithilfe fortschrittlicher KI-basierter Algorithmen Entscheidungen treffen und eigenständig Maßnahmen ergreifen, um ihre Ziele zu erreichen. KI-Agenten können mit oder ohne menschliches Eingreifen arbeiten. Darüber hinaus können KI-Agenten je nach den Anforderungen der jeweiligen Aufgabe entweder unabhängig arbeiten oder mit anderen KI-Agenten zusammenarbeiten. Dank dieser Flexibilität und Autonomie sind KI-Agenten äußerst vielseitig und in der Lage, eine breite Palette von Funktionen in verschiedenen Anwendungen auszuführen, Entscheidungsprozesse durch datengestützte Erkenntnisse zu verbessern und Innovationen durch neue Anwendungen und Dienste zu fördern.

Das Boomi AI Agent Framework umfasst drei Arten von Agenten, die auf der Boomi Enterprise Platform laufen:

Boomi KI-Agenten

Die Boomi KI-Agenten bieten KI-gestützte Funktionen innerhalb der Plattform. Diese Fähigkeiten können über das Boomi GPT Conversational User Interface (CUI), über spezielle GUI, im Process Canvas oder über API genutzt werden.

Partner KI-Agenten

KI-Agenten von Partnern sind steckbare Komponenten, die es Nutzern der Boomi Enterprise Platform ermöglichen, die besten KI-Funktionen aus dem Boomi-Partnernetzwerk zu installieren und zu nutzen. Diese Agenten können auf die gleiche Weise wie die Boomi KI-Agenten genutzt werden und ermöglichen die Einbindung umfangreicher Funktionen aus dem gesamten digitalen Ökosystem. Ein Beispiel dafür ist der kürzlich angekündigte Boomi FinTalk powered by Vianai-Agent, mit dem Geschäftskunden über Boomi GPT detaillierte Antworten auf Finanzinformationen erhalten können.

Von Benutzern erstellte KI-Agenten

Die von den Benutzern erstellten KI-Agenten werden mit Hilfe der Boomi Enterprise Platform entwickelt, die alle erforderlichen Bausteine bereitstellt. Die Konnektivitäts- und Orchestrierungsfunktionen von Boomi ermöglichen es Benutzern, mit ausgewählten Modellen über API zu interagieren, auf eigene Datenquellen zuzugreifen und Aktionen über verschiedene Anwendungen zu automatisieren. Das Prozess-Canvas der Boomi-Plattform ermöglicht die Erstellung ausgefeilter Workflows zum Abrufen, Kombinieren, Filtern und Kontextualisieren von Daten und erleichtert die Modellabfrage und Techniken wie RAG und Feinabstimmung. Boomi DataHub dient als Zugangspunkt und Repository für die Wissensbasis der Agenten, während Boomi Flow und Boomi API Management menschliche oder maschinelle Schnittstellen bieten, um diese Komponenten in eigenständige KI-Agenten zu verpacken.

Die KI-Agenten von Boomi werden mit dem Release der Boomi Enterprise Platform im Juli 2024 verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie hier.

Zusätzliche Ressourcen

Lesen Sie die aktuellsten Blogbeiträge des Boomi Führungsteams

Entdecken Sie die Boomiverse Community

Folgen Sie Boomi auf X (Twitter), LinkedIn, Facebook und YouTube

Über Boomi

Boomi ermöglicht die Zukunft des Geschäfts mit intelligenter Integration und Automatisierung. Als kategorieführendes, globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen kann Boomi mehr als 20.000 globale Kunden und ein weltweites Netzwerk von 800 Partnern vorweisen. Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um ihre Anwendungen, Daten und Mitarbeiter miteinander zu verbinden und die digitale Transformation zu beschleunigen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. Boomi, das 'B'-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere hier erwähnten Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240611118723/de/

Contacts:

Medien

Kristen Walker

Global Corporate Communications

kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320