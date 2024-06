An welche Anbieter vermitteln Maklerinnen und Makler das meiste bAV-Geschäft im Durchführungsweg Unterstützungskasse? Mit welchen Produktgebern sind sie am zufriedensten? Und welche Anbieter würden sie sogar weiterempfehlen? Diese und weitere Fragen beantwortet eine aktuelle AssCompact Studie. Für zahlreiche unabhängige Vermittlerinnen und Vermittler ist die betriebliche Altersversorgung (bAV) ein wichtiges Geschäftsfeld. Der Durchführungsweg Unterstützungskasse kann dabei zwar in puncto Geschäftsvolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...