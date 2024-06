Bitcoin-Wal erwacht nach 5 Jahren aus dem Tiefschlaf - Bitcoin für 500 Millionen Dollar verschoben

Der Bitcoin-Kurs steht ohnehin schon unter Druck, da das FOMC Meeting bevorsteht und viele Investoren die Tage vor dem Fed Zinsentscheid lieber meiden, auch wenn es anschließend schnell zu einer Erholung kommen kann. Nun ist auch noch ein Krypto Wal nach 5,5 Jahren aus dem Tiefschlaf erwacht und verschiebt Bitcoin im Wert von mehr als 500 Millionen Dollar. Es scheint kein guter Tag mehr zu werden, nachdem der Bitcoin-Kurs in den letzten 24 Stunden um rund 5 % gefallen ist.

8.000 Bitcoin an Binance transferiert

Nicht einmal die Emittenten der Spot Bitcoin ETFs verschieben häufig solche Summen, wie es der anonyme Krypto Wal heute getan hat. Er hat in einer Transaktion gleich 8.000 Bitcoin an Binance transferiert, wohl mit der Absicht, diese zu verkaufen. Das entspricht einem Wert von 535 Millionen Dollar - eine Summe, die nicht oft mit nur einer Transaktion verschoben wird.

A wallet that had been dormant for 5.5 years transferred 8K $BTC($535.64M) to Binance 40 mins ago.



The wallet received 8K $BTC on Dec 6, 2018, when the $BTC price was $3,810.https://t.co/zvxAKbHKi6 pic.twitter.com/ZKZHdm4JkR - Lookonchain (@lookonchain) June 11, 2024

Das Timing stimmt auf jeden Fall. Zwar hat es heuer schon einen höheren Bitcoin-Kurs gegeben und Experten gehen auch davon aus, dass der Kurs in Zukunft noch weiter steigt, der Gewinn kann sich aber sehen lassen. Immerhin hat der Investor die Bitcoin vor mehr als 5 Jahren erhalten. Damals lag der Kurs noch bei 3.810 Dollar.

Erwartet er weiter fallende Kurse?

Bei Bewegungen in diesem Ausmaß stellen sich viele Beobachter natürlich die Frage, ob es sich um einen Insider handelt - jemanden, der über genug Einfluss oder Wissen verfügt, dass er weiß, dass der Kurs in naher Zukunft fällt und deshalb seine Gewinne mitnimmt. Ob das hier der Fall ist und der Bitcoin-Kurs noch deutlich weiter fällt, wird sich erst zeigen, Experten erwarten aber eher steigende Kurse in naher Zukunft, bedingt durch das Bitcoin Halving, welches erst stattgefunden hat, die Spot Bitcoin ETFs, die Präsidentschaftswahl in den USA und die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve.

NEW: U.S. Senator Elizabeth Warren asks Fed Chair Jerome Powell to CUT rates pic.twitter.com/ZO1fYXFyBE - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) June 11, 2024

Hätte der Wal seine Bitcoin also noch ein bis zwei Jahre gehalten, könnte es durchaus sein, dass der Gewinn noch deutlich höher wäre. Wer Bitcoin im Wert von einer halben Milliarde Dollar verkauft, dürfte sich darüber aber wohl auch in Zukunft nicht unbedingt ärgern.

Der Fall macht einmal mehr deutlich, welches Gewinnpotenzial Kryptowährungen mit sich bringen. Bei Bitcoin ist die Marktkapitalisierung mit mehr als einer Billion Dollar inzwischen sehr hoch, sodass der Kurs wahrscheinlich nicht mehr so schnell um das 20-fache oder mehr steigen wird, bei Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung kann das aber schon innerhalb kürzester Zeit passieren. Derzeit setzen Anleger vermehrt auf den neuen $99BTC-Token, der von der Krypto-Lernplattform 99Bitcoins gelauncht wird.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.