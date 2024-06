Bereits seit mehreren Monaten befindet sich die Aktie der Lufthansa im Sinkflug. Und auf die Anteilseigner der Kranich-Airline drohen weitere schlechte Nachrichten zuzukommen. So könnte ein Zukauf, an dem das Management des MDAX-Konzerns schon lange Zeit hinarbeitet, nun doch noch scheitern: der Einstieg bei Alitalia-Nachfolger ITA.So hat in der Vorwoche bereits Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini vorsorglich die EU-Kommission vor einem Verbot des geplanten Einstiegs der Lufthansa gewarnt. ...

