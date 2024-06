wO Börsenlounge: PayPal | FACC | Covestro & Elon Musk stänkert gegen Apple

Der OpenAI-Stachel bei Elon Musk scheint immer noch tief zu sitzen. Kaum hatte Apple die Kooperation mit dem KI-Spezialisten vermeldet, wurde Musk auf X aktiv. Sein Plan: Das iPhone darf nicht mehr in seine Firmen!Hat Apple jetzt den Rückstand in Sachen KI aufgeholt oder sogar die Konkurrenz überholt? Die Anleger sahen es nicht so. Noch während Tim Cook die Entwickler-Konferenz mit seiner Rede eröffnete, verlor das Apple-Papier rund zwei Prozent. Die Experten waren da schon etwas optimistischer. Goldman Sachs erhöhte nach der Rede von Tim Cook das Kursziel für die Apple-Aktie von 226 auf 238 US-Dollar. Auch JPMorgan war anscheinend begeistert. Die Experten blieben bei "Overweight" und einem …

