NIO: Chinas E-Auto Aktie & Tesla-Konkurrent weiter unter Druck. Trendwende dank positiver Prognose?

NIO ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung und Produktion von Elektrofahrzeugen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2014 von William Li (Li Bin) gegründet, einem Unternehmer mit einer Vision für eine nachhaltigere Zukunft im Transportwesen. Innerhalb weniger Jahre hat NIO erhebliche Fortschritte gemacht und sich sowohl auf dem chinesischen Markt als auch international einen Namen gemacht. Vom Hauptsitz in Shanghai aus konnte man sich zunächst in China als führender Hersteller von Elektroautos etablieren.

Das Unternehmen bietet eine Reihe von Elektrofahrzeugen an, darunter SUVs und Limousinen. Zu den bekanntesten Modellen gehören der ES8, ein luxuriöser SUV, und der ES6, ein mittelgroßer SUV. Im Jahr 2020 brachte NIO den EC6, ein Coupé-SUV, und das Flaggschiff ET7, eine vollelektrische Limousine, auf den Markt. Es folgen nun weitere Modelle, die auch im niedrigen Preissegment eine Alternative zu den anderen Herstellern aus Europa und Amerika darstellen.

Doch die erheblichen Investitionen, mitgetragen von internationalen und nationalen Investoren, sorgen neben dem Wachstum auch für eine angespannte Bilanz. Im Jahr 2018 ging das Unternehmen an die New Yorker Börse und sammelte durch den Börsengang zwar beträchtliche Mittel ein. Trotz einiger finanzieller Herausforderungen in den Anfangsjahren hat NIO in den letzten Jahren starke Verkaufszahlen und ein verbessertes finanzielles Standing verzeichnet, welches nun aber wieder auf dem Prüfstand steht. Denn die Umsatzzahlen liegen hinter den Erwartungen. Alle Quartalsergebnisse bringen wir direkt für Dich auf den Schirm und analysieren die Aktie im Chartbild.

