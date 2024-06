Halle/MZ (ots) -Ein weiterer Grund, warum Selenskyjs Dank beachtlich war: Er deutete die Schatten nicht einmal an, die durch lange Putin-Nähe auf dem deutsch-ukrainischen Verhältnis lasten. Gemessen daran konnten sich die Deutschen auf der richtigen Seite der Geschichte fühlen, als Selenskyj betonte, das deutsche Patriot-System habe tausende Leben gerettet. So war es eine erstaunlich hoffnungsvolle Rede. Im Nachhinein fragt man sich aber einmal mehr, wie es sein kann, dass das starke, freiheitliche Europa nicht in der Lage ist, der russischen Aggression ernsthaft Paroli zu bieten. "Wir haben bewiesen, dass Russland verlieren kann", sagte Selenskyj. Deutschland und Europa müssen jetzt beweisen, dass Demokratie und Freiheit nicht nur attraktiver, sondern auch stärker sein können als Autokratie und Diktatur.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5799193