Die Europawahl wirbelt die Märkte durcheinander. Welche Szenarien an den Märkten gerade gespielt werden und welche Chartmarken interessant sind.EUR / USD Das Ergebnis der Europawahl und auch die anschließend angekündigten Neuwahlen in Frankreich haben das Vertrauen in die Europäische Union erschüttert. In Deutschland und Frankreich haben eurokritische Rechtspopulisten Stimmen gewonnen. Da beide Länder zu den ökonomisch stärksten innerhalb der Eurozone gehören, hat die Wahl auch den Euro nicht kalt gelassen. Den ersten Teil der Abwärtsbewegung läuteten allerdings bereits Ende der vergangenen Woche Arbeitsmarktdaten aus den USA ein. Dort wurden deutlich mehr neue Stellen geschaffen, als …