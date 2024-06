Evertas, die weltweit erste Krypto-Versicherungsgesellschaft, ernennt Nick Selby zu ihrem neuen Head of European Underwriting.

Nick Selby, ein versierter Information Professional und Experte für physische Sicherheit, bringt zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Informationssicherheit im öffentlichen und privaten Sektor, der physischen Sicherheit und der komplexen Vorfallbehandlung sowie seine siebenjährige Erfahrung in der Teamleitung zur Sicherung von Milliarden Dollar an Crypto Assets in das Unternehmen ein. Zuvor war er Vice Pesident of the Software Assurance Practice bei Trail of Bits, Chief Security Officer bei der Paxos Trust Company und Director of Cyber Intelligence and Investigations beim NYPD Intelligence Bureau.

"Nick Selby ist eine äußerst wertvolle Ergänzung für unser europäisches Teams", so J. Gdanski, CEO und Mitbegründer von Evertas. "Sein Werdegang im öffentlichen und privaten Sektor und seine globale Erfahrung in der Prävention und Behebung von Sicherheitsrisiken sind die besten Voraussetzungen für die Arbeit mit unseren europäischen Kunden."

Zusammen mit seinen anderen kryptonativen Kollegen schätzt Nick Selby das Risiko im Kryptoraum genau ein und gewährleistet, dass Evertas die Versicherungskunden mit einem auf ihre spezifischen Bedürfnisse abgestimmten Versicherungsschutz hervorragend versorgt.

"Der Underwriting-Prozess von Evertas verschafft uns einen erheblichen Wettbewerbsvorteil in der schnell wachsenden Krypto-Versicherungsbranche. Dies ist einer der Gründe, warum unsere Kapazität diejenige unserer Mitbewerber um Größenordnungen übersteigt", so Nick Selby. "Unser kryptonativer Ansatz verschafft uns einen gewaltigen Vorsprung. Wenn das Underwriting so großartig ist, wird der Schadenprozess für unsere Kunden einfacher und können zeitnahe Auszahlungen erfolgen."

Nick Selby ist Autor bzw. Mitverfasser zahlreicher Bücher, darunter "Cyber Survival Manual: From Identity Theft to The Digital Apocalypse and Everything in Between (Weldon Owen); "Blackhatonomics: An Inside Look at the Economics of Cybercrime" (Syngress) und war technischer Redakteur von "Investigating Internet Crimes" (Syngress).

Weitere Informationen über die Philosophie und Dienstleistungen von Evertas finden Sie hier: https://services.evertas.com.

Über Evertas

Evertas Inc. ist eine in Florida ansässige Versicherungsgesellschaft, die sich auf die Abdeckung des vollständigen Risikospektrums für institutionelle Inhaber von Crypto Assets und Blockchain-Technologie konzentriert, einschließlich Börsen, Depotstellen, traditionelle Finanzinstitute, Fonds, Family Offices, Konzerne, Miner für Kryptowährungen, sehr vermögende Privatpersonen und KI-Rechenzentrumsbetreiber. Evertas wurde im Jahr 2017 von CEO J. Gdanski und President Raymond Zenkich gegründet und von der Bermuda Monetary Authority für den Betrieb als Class 3A Insurer Authority lizenziert.

