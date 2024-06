In einem schwachen Marktumfeld ging es mit den Anteilscheinen des Versorgers E.on nach unten. Dabei gab es im heutigen Handel wieder Rückenwind von der US-Bank Citigroup. So hat deren Analyst Piotr Dzieciolowski das Kursziel für Eon von 12,70 auf 14,50 Euro angehoben. Dementsprechend wurde die Einstufung auf "Buy" belassen.Europas regulierte Versorger stünden vor einem immensen Investmentzyklus, schrieb Dzieciolowski in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er setzt vor allem auf die Essener ...

