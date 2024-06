InTandem Capital Partners, LLC ("InTandem" oder "die Firma"), eine mittelständische Private-Equity-Firma, die sich ausschließlich auf Dienstleistungen im Gesundheitswesen konzentriert, gab heute den endgültigen Abschluss des InTandem Capital Partners Fund III, LP ("Fonds III" oder "der Fonds") mit Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt 715 Millionen US-Dollar bekannt. Der Fonds III schloss über seinem ursprünglichen Ziel von 650 Mio. USD.

In Übereinstimmung mit seinen Vorgängerfonds wird Fonds III die bewährte Strategie des Unternehmens fortsetzen, Kontrollinvestitionen in nordamerikanische Zahler-, Anbieter- und Pharmadienstleistungsunternehmen zu tätigen und dabei ein operativ intensives, praxisorientiertes Wertschöpfungsmodell anzuwenden. InTandem arbeitet eng mit Gründern, Unternehmern und Managementteams zusammen, um ein transformatives Wachstum zu beschleunigen.

Fonds III erhielt Zusagen von einer weltweit diversifizierten Gruppe bestehender und neuer Investoren, darunter führende Stiftungen, Family Offices, Gesundheits- und Pensionssysteme sowie Finanzinstitute. Der Fonds investiert bereits aktiv und hat vor kurzem sein drittes Plattformgeschäft mit Adams Clinical abgeschlossen, einem Managementunternehmen für klinische Forschung mit mehreren Standorten, das sich auf ambulante Studien im Spätstadium des zentralen Nervensystems konzentriert.

"Wir sind sehr erfreut und dankbar über den Erfolg der Mittelbeschaffung für Fonds III", sagte Elliot Cooperstone, Managing Partner von InTandem. "Wir sehen die starke Unterstützung als Beweis für die Tiefe und Erfahrung unseres Teams und den guten Ruf, den wir in zwei Jahrzehnten der Zusammenarbeit mit Unternehmern im Gesundheitswesen aufgebaut haben. Meine Kollegen und ich werden mit großer Entschlossenheit daran arbeiten, überzeugende Renditen zu erzielen und das Vertrauen unserer Kommanditisten zu belohnen."

"Unser langjähriger Fokus auf das Fünffach-Ziel des Gesundheitswesens das gleichzeitige Streben nach einer verbesserten Patientenerfahrung, einer höheren Anbietererfahrung, verbesserten klinischen Ergebnissen, größerer Gerechtigkeit im Gesundheitswesen und niedrigeren Kosten für die Leistungserbringung findet weiterhin Anklang bei institutionellen Investoren", fügte Brad Coppens, Senior Partner von InTandem, hinzu. "Wir sind davon überzeugt, dass der Erfolg von Investitionen untrennbar mit der Ausrichtung und Förderung des Fünffach-Ziels im Gesundheitswesen verbunden ist.

"Wir danken unseren langjährigen Investoren für ihre fortgesetzte Partnerschaft und begrüßen unsere neuen Investoren, die sich an Fonds III beteiligen", sagte Lauren Mangino, Principal und Head of Investor Relations and Capital Formation bei InTandem. "Wir schätzen das Vertrauen, das unsere Kommanditisten in uns gesetzt haben. Das ist eine starke Bestätigung für die Investitionsstrategie von InTandem."

Kirkland and Ellis LLP fungierte als Rechtsberater für Fonds III und Raymond James als Platzierungsagent.

Über InTandem Capital Partners

InTandem Capital Partners ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die in ausgewählte Gesundheitsdienstleistungsunternehmen investiert und deren Wachstum beschleunigt. InTandem konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen, die dem Fünffach-Ziel des Gesundheitswesens entsprechen dem gleichzeitigen Streben nach einer verbesserten Patientenerfahrung, einer erhöhten Anbietererfahrung, verbesserten klinischen Ergebnissen, größerer Gleichberechtigung im Gesundheitswesen und niedrigeren Kosten für die Leistungserbringung. Die Firma setzt sich aus ehemaligen Führungskräften und erfahrenen Investoren zusammen und ist qualifiziert, Unternehmen mit strategischem, akquisitorischem und operativem Fachwissen dabei zu unterstützen, ihren Wert und ihren Beitrag zu einem verbesserten Gesundheitssystem zu steigern. InTandem unterstützt das Management seiner Portfoliounternehmen und nutzt sein Netzwerk von Führungskräften aus der Branche, um seine Fähigkeiten zu erweitern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.intandemcapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240611788421/de/

Contacts:

Janice Rahm

612.384.6979

jrahm@intandemcapital.com