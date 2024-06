IRVING, Texas - Ein bedeutender Hersteller für Bau- und Mining-Ausrüstung hat sich mit einer beachtlichen Summe für die Zukunft seiner Branche starkgemacht. Mit seiner neuesten Geldspende zielt das Unternehmen darauf ab, der drohenden Fachkräftelücke in der nordamerikanischen Ausrüstungsverteilungsindustrie effektiv entgegenzuwirken. Eine Stiftung, die Bildungs- und Arbeitsentwicklungsprogramme fördert, wird mit 500.000 US-Dollar unterstützt, um ihre Vision 2025 Kampagne voranzutreiben. Diese Initiative konzentriert sich darauf, Programme für Schüler in technisch weniger versorgten Highschools und Fachschulen in den USA zu verbessern.

In den kommenden fünf Jahren wird ein Bedarf von 73.500 Fachkräften für schwere Ausrüstungstechnik prognostiziert. Die Kampagne plant, mindestens 200 Highschool-Programme als anerkannte Bildungseinrichtungen zu zertifizieren sowie 120 Hochschulprogramme bis 2027 zu akkreditieren. Dies soll die Arbeitseingliederung der Studierenden verbessern und eine kräftige Pipeline an Talenten sichern. Damit würde sich das Gesamtengagement auf mehr als 7 Millionen US-Dollar summieren, wodurch die Stiftung ihre Rolle als Führer in der Arbeitsentwicklung der Schwerindustrie nachhaltig festigen kann. Im Zuge dieser Bemühungen könnte eine Vielzahl neuer Fachkräfte hervorgebracht werden.

Zukunftsorientierte Branche

Dank beinahe eines Jahrhunderts Erfahrung und einem Umsatz von 67,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 unterstreicht das spendende Unternehmen sein Engagement, nachhaltige und beständige Produkte bereitzustellen. Mit Schwerpunkten in den Bereichen Bauindustrie, Ressourcen und Energie & Transport, sowie Finanzprodukten im Serviceangebot, erstreckt sich sein Einfluss auf nahezu jeden Kontinent. Die branchenführende Gesellschaft und ihre globalen Partner setzen auf Innovation und Nachhaltigkeit, um ihren Kunden zum Erfolg zu verhelfen und gleichermaßen auf eine kohlenstoffarme Zukunft hinzuarbeiten. Die unterstützte international tätige Handelsvertretung, die bereits seit 1919 existiert, erschließt für Ihre Mitglieder erfolgreich Synergien in den Bereichen Verkauf, Vermietung und Herstellung von Ausrüstung für diverse Sektoren, einschließlich des Bausektors und der Landwirtschaft.

