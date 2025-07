Erstmals schafft es ein spanisches Startup auf die Liste, dank seiner branchenweit ersten halluzinationsresistenten "digitalen Arbeitskraft"

KI-Startup ist einer von zwei europäischen Anbietern von KI-Agenten, die in Gartners Berichten "Hype Cycle for Artificial Intelligence" und "Hype Cycle for the Future of Work" aufgeführt sind

Maisa, ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich Enterprise AI, wurde vom weltweit führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner in die Liste der führenden Entwickler von zuverlässigen KI-Agenten aufgenommen.

Maisa founders David Villalón and Manuel Romero

Zum ersten Mal wird ein spanisches Startup in Gartners einflussreichen Berichten für das Jahr 2025 "Hype Cycle for AI" und "Hype Cycle for the Future of Work" erwähnt.

Das kaum ein Jahr alte Unternehmen, das letztes Jahr in seiner ersten Finanzierungsrunde mehr als 5 Millionen US-Dollar von führenden US-Investoren eingeworben hat, reiht sich nun neben globalen Giganten wie Amazon Web Services, Google, Salesforce und LangChain ein.

Der Gartner-Bericht Hype Cycle for AI Agents bietet einen Überblick über aufkommende KI-Technologien und gibt Unternehmen eine Orientierungshilfe in der sich entwickelnden Landschaft autonomer Software-Agenten.

Hype Cycle for the Future of Work hingegen bietet CIOs eine entscheidende menschliche Perspektive der transformativen KI-Fortschritte und Disziplinen, die für einen erfolgreichen Einsatz in großem Maßstab erforderlich sind.

Maisa ist eines von nur zwei europäischen Unternehmen in seinem Bereich, das in dem renommierten Bericht aufgeführt ist. Die Technologie ermöglicht es Unternehmen, agentische KI einzusetzen, um "digitale Arbeitskräfte" zu schaffen, die komplexe Automatisierungsaufgaben wie regulatorische Compliance, Lieferkettensteuerung und Finanzmanagement übernehmen können. Zu den weltweiten Kunden zählen Unternehmen aus der Banken-, Automobil- und Energiebranche.

Die Technologie von Maisa ist halluzinationsresistent, was in diesem Bereich einzigartig ist. Ihre Funktionsweise ist nachvollziehbar und es gibt eine vollständig prüfbare Spur, die sogenannte "Chain of Work". Das bedeutet, dass Unternehmen die Technologie bedenkenlos in kritischen Funktionen einsetzen können, da sie präzise wissen, wie die KI funktioniert.

Maisas CEO und Mitbegründer David Villalón:

"Wir freuen uns sehr, als erstes spanisches Unternehmen in den Berichten von Gartner genannt zu werden, und als eines von nur zwei europäischen Unternehmen in der Kategorie der KI-Agenten."

"Wir freuen uns besonders, neben globalen Tech-Titanen wie Google und Amazon gelistet zu sein."

"Unsere Vision und unsere Erfolge in Bezug auf die Befähigung von Unternehmen mit autonomen, vertrauenswürdigen KI-Agenten schaffen echten Geschäftswert und setzen neue Maßstäbe für intelligente Automatisierung."

Die Gartner-Analyse hebt KI-Agenten als eine sich rasant entwickelnde Technologie hervor, die eine seltene Einstufung mit "hohem Nutzen" erhält, weist jedoch darauf hin, dass die Marktdurchdringung derzeit erst bei 5 bis 20 liegt, was auf ein enormes Wachstumspotenzial hindeutet.

KI-Agenten werden als autonome oder semi-autonome Software-Einheiten definiert, die in der Lage sind, wahrzunehmen, zu entscheiden und zu handeln, um Ziele zu erreichen. Es wird erwartet, dass sie Industrien revolutionieren werden, indem sie komplexe Aufgaben automatisieren, die Entscheidungsfindung verbessern und neue Dimensionen der Workflow-Integration ermöglichen.

Über Maisa: Ein aufsteigender Stern in agentischer KI

Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, KI-gestützte digitale Arbeitskräfte zu erstellen und zu verwalten, die komplexe, wissensintensive Geschäftsprozesse mit voller Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Zuverlässigkeit automatisieren können. Sie ist einfach zu bedienen, arbeitet schnell und ist vertrauenswürdig.

Maisa basiert auf "HALP" (Human-Augmented LLM Processing), einer schnellen, codefreien und enterprisetauglichen Methode für die Schulung digitaler Arbeitskräfte.

HALP befähigt die digitalen Arbeitskräfte, direkt aus realen Arbeitsabläufen innerhalb von Organisationen zu lernen, anstatt sich auf umfangreiche Datensätze oder manuelle Programmierung zu verlassen.

