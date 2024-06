Die hohe Inflation der letzten beiden Jahre machte sich gerade im Bereich der Lebensmittel bemerkbar. So war es unvermeidlich, dass auch McDonald's seine Preise anheben musste. Zwar würde nicht jeder das Fast-Food des US-Konzerns als genießbar bezeichnen, doch hergestellt wird es entgegen seinem schlechten Ruf noch immer aus Fleisch, Getreide und Gemüse, was alles heute nicht mehr so günstig zu haben ist wie noch vor Ukraine-Krieg und Pandemie.Anzeige:Im Netz wird allerdings immer öfter moniert, dass McDonald's (US5801351017) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...