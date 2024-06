Eaton, ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, kündigte heute sein umfassendes Angebot an sicherheitsrelevanten Technologien für Elektrofahrzeuge (Electified Vehicle, EV) an, die vom 18. bis 20. Juni in Halle 10-A36 auf der The Battery Show Europe in Stuttgart ausgestellt werden.

"Die Nutzung von Elektrofahrzeugen nimmt weiter zu und wir unterstützen unsere Kunden in aller Welt dabei, diese zunehmende Nachfrage mit innovativen neuen Technologien zu befriedigen", sagte Mark Schneider, President von Eatons Geschäftsbereich eMobility. "Sicherheit hat immer Priorität, unabhängig davon, ob das Fahrzeug mit Benzin oder Strom angetrieben wird, und unsere EV-Lösungen gewährleisten, dass Insassen und das Fahrzeug selbst geschützt sind."

Breaktor: ein wegweisendes Gerät zum Hochspannungsschutz von EVs

Die Stromkreisschutztechnologie Breaktor von Eaton bündelt die Funktionen von Sicherungen, Pyroschaltern und Schaltschützen in einem einzigen koordinierten und rückstellbaren Gerät. Angesichts der zunehmenden Leistung von Elektrofahrzeugen bietet Breaktor eine Lösung für die immer komplexer werdenden Koordinationsprobleme zwischen Sicherungen und Schaltschützen und einen extrem schnellen, sicheren und zuverlässigen Schutz für Hochleistungsbatterien und Wechselrichtersysteme.

3-in-1-Batterie-Entlüftungsventil optimiert die Dichtigkeitsprüfung von Batteriepacks

Das 3-in-1-Batterieentlüftungsventil von Eaton bietet als erste Lösung auf dem Markt drei einzigartige Funktionen. Zusätzlich zur passiven und aktiven Entlüftung zur Entlastung der Fahrzeugbatterie von Überdruck umfasst es den branchenweit ersten Mechanismus zur Dichtigkeitsprüfung des Batteriegehäuses.

Es kann sich während der Prüfung öffnen und erlaubt es den Batterieherstellern, den vollständig montierten Batteriesatz mit eingebautem Ventil vollständig auf Dichtigkeit zu prüfen. Die Kunden haben dadurch die Gewissheit, dass alle Dichtungsflächen des Batteriesatzes vollständig im Hinblick auf das Eindringen von Wasser getestet sind. Diese von Eaton entwickelte Technologie erhöht die Sicherheit von Fahrzeugen im normalen Betrieb und im Falle einer Überschwemmung.

Das Entlüftungsventil wurde präzise und flexibel konstruiert, um spezifische Öffnungsdruckwerte zu erreichen und die Entlüftung zu optimieren. Durch die federbasierte Betätigungstechnologie kann Eaton unterschiedliche Öffnungsdruckwerte mit demselben Ventildesign abdecken und so Skaleneffekte erzielen.

Kraftstofftank-Absperrventil baut Druck in Hybrid-Elektrofahrzeugen ab

Eatons Kraftstofftank-Absperrventil (Fuel Tank Isolation Valve, FTIV) der nächsten Generation lässt den Druck im Kraftstofftank eines Hybrid-Elektrofahrzeugs ab, da der Verbrennungsmotor in einem Hybridfahrzeug nicht kontinuierlich arbeitet. Im Elektromodus muss der Druck abgelassen werden, und beim Betanken ist es wichtig, den Druck im Tank zu verringern, um Rückstau zu vermeiden.

High Power Lock Box Terminals bieten Schutz vor den Elementen

Eatons High Power Lock Box (HPLB) Terminals, die als Schnittstelle zu einem Leiter dienen und einen Punkt schaffen, an dem externe Schaltungen angeschlossen werden können, eignen sich hervorragend für aktuelle und zukünftige EV-Lösungen. Sie weisen im Vergleich zu Konkurrenzlösungen zahlreiche Vorteile auf, darunter ein platzsparendes Profil, überlegene Leistung, Kosteneinsparungen und eine geringere Fertigungskomplexität. Zudem garantieren sie Effizienz, Zuverlässigkeit und Schutz vor den Elementen.

Die Sicherungen der Eaton Bussmann-Serie sind für elektrifizierte Fahrzeuge mit hoher Leistung optimiert

Die Sicherungen der Eaton Bussmann-Serie verfügen über Nennwerte von bis zu 1.000 Volt Gleichstrom (VDC) und bis zu 600 Ampere, wodurch sie die Anforderungen für den Einsatz in leistungsstarken Elektrofahrzeugen erfüllen.

Die Hybrid- und EV-Sicherungen von Eaton wurden entwickelt, um die Ladesysteme von elektrischen Nutz-, Personen- und Hochleistungsfahrzeugen wie Sportwagen und großen Sport Utility Vehicles zu verwalten und zu schützen.

