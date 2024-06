Eine Analyse der Qualität des freiwilligen Kohlenstoffmarktes liefert erste Hinweise darauf, dass sich der Markt in Richtung höherer Integrität bewegt. Der Bericht, der von der Bewertungsplattform für Emissionsgutschriften Calyx Global erstellt wurde, integriert Daten über Markttrends mit den über 500 Bewertungen von Calyx Global, um einzigartige Einblicke in die Bemühungen zur Verbesserung der Marktintegrität zu geben.

Source includes data from Calyx Global's ratings of over 500 carbon projects. In addition, data was used from the UC Berkeley database (Barbara K. Haya, Aline Abayo, Ivy S. So., Micah Elias. (2024, May). Voluntary Registry Offsets Database v11, Berkeley Carbon Trading Project, University of California, Berkeley), which includes the four major registries ACR, CAR, Gold Standard and VCS. (Graphic: Business Wire)