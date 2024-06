DJ S&P stuft Daimler Truck auf A- hoch - Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P hat das langfristige Emittentenrating von Daimler Truck auf A- von BBB+ angehoben. Der Rating-Ausblick ist stabil. Das Kurzfrist-Rating bestätigte S&P Global Ratings mit A-2. Der Nutzfahrzeughersteller habe im ersten Quartal trotz eines auf Jahressicht 13-prozentigen Absatzrückgangs mit einem stabilen Umsatz und einer robusten Profitabilität überzeugt, so die Ratingagentur. Die Analysten gehen davon aus, dass der DAX-Konzern seine Preisgestaltung und Kostenbasis weiterhin effizient managen wird, was in einer soliden bereinigten EBITDA-Marge von 10,5 bis 11,5 Prozent in diesem und 11,5 bis 12,5 Prozent im nächsten Jahr münden dürfte.

June 11, 2024 13:24 ET (17:24 GMT)

