Stabilus SE: Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024



11.06.2024

Stabilus SE: Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024 Koblenz, 11. Juni 2024 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8) passt ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024 an und erwartet nun einen Umsatz von 1,3 Mrd. € bis 1,35 Mrd. € und eine bereinigte EBIT-Marge[1] von 11,7% bis 12,3%. Damit liegen die Erwartungen des Konzerns nach aktuellen Berechnungen unterhalb der ursprünglichen Prognose von 1,4 Mrd. € bis 1,5 Mrd. € für Umsatz und 13% bis 14% für die bereinigte EBIT-Marge. Stabilus hatte aufgrund des herausfordernden Marktumfeldes bereits zum Halbjahr die Prognose auf den unteren Rand der erwarteten Bandbreiten für Umsatz und bereinigte EBIT-Marge konkretisiert. Die anpasste Prognose basiert auf einer bislang schwächer als erwarteten Umsatzentwicklung in Q3 GJ2024 und einem gedämpften Ausblick auf Q4 GJ2024. Grund dafür sind primär geringere Abrufmengen in den Bereichen Automotive und Commercial Vehicles. Die erwartete Erholung im zweiten Halbjahr des GJ2024 bleibt nach derzeitiger Einschätzung des Vorstands aufgrund der oben genannten Effekte aus. ------------------------- [1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahl bereinigtes EBIT im Zwischenbericht H1 GJ2024, Seite 20, auf unserer Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de . Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Investorenkontakt:

Andreas Schröder

VP Investor Relations

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: Peter.Steiner@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications



