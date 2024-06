Die Aktie des Wasserstoffunternehmens Nel ASA erfährt mit einem jüngsten Kurs von 0,58 € und einem Rückgang von 6,14% innerhalb der letzten Woche erhebliche Verluste. Die Investoren zeigen sich verunsichert durch den starken Abfall vom vorherigen Hoch, das die Aktie kurzzeitig über die 0,70-Euro-Marke gehoben hatte. Nun ist die Frage, ob der abwärtige Trend fortgesetzt wird, angesichts der Skepsis einzelner Marktanalysten und des erreichten Aktienkurses knapp jenseits der Grenze zum Penny Stock Bereich.

Analysteneinschätzungen geben gemischtes Bild

Während charttechnische Analysen zunächst noch von einem Aufwärtstrend nach dem Überschreiten der 200- und 50-Tagelinien berichten, ist nach jüngsten Bewegungen zunehmend eine Pattsituation zu beobachten. Gleichzeitig divergieren Analysten in ihren Kurszielschätzungen stark. Einige Institutionen setzen die Aktie bis zu 13 NOK an, was mehr als 1,10 Euro entspräche, während andere nur von einem Kurswert in Höhe des derzeitigen Preisniveaus ausgehen. Aufgrund des anstehenden Börsengangs der Tochtergesellschaft Cavendish Hydrogen, welche im Bereich der Wasserstoff-Betankung tätig ist, könnte die Aktie von Nel ASA mittelfristig entweder positive Impulse erhalten oder weiterhin unter Druck geraten. Diese Unsicherheit nimmt Einfluss auf das Verhalten sowohl privater als auch institutioneller Anleger und deutet auf eine kritische Phase für das norwegische Unternehmen hin.

