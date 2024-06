Schon seit 2021 ist die Rede davon, jetzt könnte es noch in diesem Jahr so weit sein: Spotify plant angeblich die Einführung einer neuen Abo-Stufe, die endlich auch verlustfreies Musikstreaming beinhalten soll. Während andere Musikstreaminganbieter wie Apple Music oder Amazon Music längst Musikstreaming in hoher Audioqualität anbieten, hinkt Marktführer Spotify in dieser Hinsicht noch immer hinterher. Gerüchte, dass sich das (bald) ändern könnte, ...

