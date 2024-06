Mit StorMagic SvHCI sparen Kunden bis zu 62 im Vergleich zu VMware

StorMagic®, der Anbieter von Lösungen für die Edge-Datenprobleme der Welt, stellte heute SvHCI vor, das einen Hypervisor und virtuelle Netzwerke mit seiner bewährten virtuellen Speichertechnologie kombiniert, die von Tausenden von Kunden rund um den Globus eingesetzt wird. Diese Full-Stack-HCI-Lösung (hyperkonvergente Infrastruktur) wurde speziell für Edge- und KMU-Umgebungen (kleine und mittelständische Unternehmen) entwickelt und bietet den internen 24x7x365-Kundensupport von StorMagic.

Laut dem Gartner Market Guide for Full-Stack Hyperconverged Infrastructure Software "wird der Anteil der nicht marktführenden Full-Stack HCI-Installationen von 30 im Jahr 2024 auf 60 im Jahr 2029 ansteigen".* Dies bestätigt aus Sicht von StorMagic die erhebliche und weiter zunehmende Nachfrage nach dieser Speicher- und Rechenarchitektur, nachdem dieser Markt im laufenden Jahr erhebliche Veränderungen erfahren hat.

Kunden, die bisher VMware- oder Microsoft-Hypervisoren verwenden, setzen auf SvSAN® von StorMagic, um eine hundertprozentige Verfügbarkeit zu gewährleisten, und nutzen die Lösung als Fundament der neuen Full-Stack-Lösung. SvHCI ist eine Softwarelösung, die direkt auf neuen oder bestehenden Servern installiert werden kann und einen KVM-basierten Hypervisor, erweiterte virtuelle Netzwerke und SvSAN als Speichersoftwareschicht beinhaltet. Ebenso wie SvSAN vereinfacht StorMagic SvHCI den Betrieb und sorgt für die Hochverfügbarkeit von Edge- und KMU-Umgebungen mit nur zwei Servern. Dabei werden die Softwarekosten gegenüber VMware um bis zu 62 gesenkt.**

"StorMagic SvHCI liefert genau das, was unsere Kunden und Partner erwarten, um Anwendungen an ihren Edge- und KMU-Sites zuverlässig zu betreiben", berichtet Dan Beer, Chief Executive Officer bei StorMagic. "Diese Lösung baut auf demselben bewährten SvSAN-Code auf, den wir unseren Kunden seit mehr als einem Jahrzehnt durch weltweit mehr als 50.000 Installationen bereitgestellt haben. Mit SvHCI erleichtern wir den Endnutzern, von kostspieligen, hochkomplexen und überdimensionierten Softwarelösungen unter VMware auf unsere zweckorientierte und zuverlässige Lösung umzusteigen und allein bei den Softwarekosten Einsparungen von bis zu 62 zu erzielen."

Preise und Verfügbarkeit

SvHCI wird im Spätsommer dieses Jahres allgemein erhältlich sein und bei Abschluss eines einjährigen Abonnements für einen einzelnen Server und bis zu 2 TB Speicherplatz ab 2.049 US-Dollar kosten. Zudem hat StorMagic heute ein globales SvHCI-Beta-Programm gestartet, das Kunden und Partnern einen frühzeitigen Zugang bietet, um die Software auf ihren eigenen Servern zu testen. Um mehr über SvHCI zu erfahren und sich für das Global Beta Program zu bewerben, klicken Sie hier.

*Quelle: Gartner, Market Guide for Full-Stack Hyperconverged Infrastructure Software, von Jeffrey Hewitt, Philip Dawson, Julia Palmer, Tony Harvey, 8. April 2024.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

**Der Prozentsatz der Einsparungen liegt zwischen 21 und 62 %. Die Vergleiche basieren auf SvHCI-Abonnements für 1, 3 und 5 Jahre sowie maximale Speicherkapazitäten von 2 TB, 6 TB, 12 TB, 24 TB und 48 TB. Die VMware-Vergleiche beziehen sich auf die gleiche Laufzeit und Speicherkapazität von VMware vSphere Foundation mit VMware vSAN und VMware Cloud Foundation mit VMware vSAN.

Über StorMagic

StorMagic bietet Lösungen für die Edge-Datenprobleme der Welt. Wir helfen Unternehmen jeder Art und Größe dabei, Anwendungen und Daten in der Netzwerkperipherie zu nutzen, zu schützen und zu verwalten. Unsere Lösungen sind einfach zu implementieren und zu warten und eliminieren Ausfallzeiten, um jederzeit und überall einen Mehrwert zu schaffen. Die Lösungen von StorMagic sind unkompliziert, zuverlässig und kosteneffizient, ohne dass auf Funktionen der Enterprise-Klasse verzichtet werden muss. Sie eignen sich für KMUs bis hin zu Fortune-500-Unternehmen mit einem bis mehreren Tausend Standorten.

