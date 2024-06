Der Marktstart von Dongfeng in Deutschland wird konkret. Ab dem vierten Quartal sollen hierzulande die Elektromodelle der Submarken Voyah und Mhero bestellbar sein. In Skandinavien sind die Chinesen bereits aktiv. Neben Deutschland steht auch die Expansion nach Italien, Spanien und in die Schweiz an. Zum staatlichen Dongfeng-Konzern gehören im Einzelnen die Pkw-Kernmarke Dongfeng, die 2019 gegründete E-Auto-Premiummarke Voyah und die E-Luxus-Offroadmarke ...

