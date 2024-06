HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Nachfrage gestalte sich für den Baumaschinen-Hersteller weiter schwierig, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Risiken für den Aublick hielten an, da die Kostenmaßnahmen allein für die dazu nötige Margensteigerung wohl nicht ausreichten./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2024 / 14:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WACK012

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken