Ethena News: Kurs von ENA bricht weiter ein und fällt auf wichtigen Support

Ethena startete erst kürzlich als vielversprechendes Projekt, durchlebt derzeit jedoch eine Phase erheblicher Kursverluste. Trotz einer anfänglich rasanten Wertentwicklung steht der Kurs von ENA nun unter immensem Druck und ist in den letzten 24 Stunden weiter eingebrochen. Der Abwärtstrend setzt sich damit fort und bringt den Coin an einen kritischen Supportbereich. Anleger und Marktbeobachter fragen sich nun, ob ENA diesen wichtigen Support halten kann oder ob weitere Verluste drohen.

Kurs bricht allein heute über 6 Prozent ein

Während der Kryptomarkt heute weitgehend stillsteht, ist der Kurs des derzeit trendenden Coins ENA in den letzten 24 Stunden um über 6 % eingebrochen. Damit folgt er dem negativen Trend der letzten Tage. Im Verlauf der letzten Woche brach der Wert sogar um über 20 % ein. Der erneute Abschwung folgt auf eine längere Phase der Konsolidierung, in der sich ENA seit Ende April befunden hat. In diesem Zeitraum gab es mehrere Versuche, den Widerstand bei einem Dollar zu überwinden, die jedoch jedes Mal scheiterten und ENA zurück in den Supportbereich von 0,75 $ beziehungsweise 0,65 $ warfen.

Vor dieser Konsolidierungsphase hatte ENA direkt nach seinem Launch via AirDrop eine rasante Rallye erlebt, bei der der Kurs von seinem Startpreis auf CoinMarketCap bei 0,65 $ innerhalb weniger Tage auf sein bisheriges Allzeithoch bei circa 1,40 $ schoss. Aufgrund des erneuten Abschwungs der letzten Tage ist auch die Marktkapitalisierung von ENA gesunken und liegt nun nur noch bei circa 1,14 Milliarden Dollar. Damit ist der Coin aktuell die 71. stärkste Kryptowährung am Markt. Das Handelsvolumen liegt mit 122 Millionen Dollar in den letzten 24 Stunden weiterhin auf einem durchschnittlichen Niveau.

Quelle: CoinMarketCap.com

Die Kryptowährung ENA ist das Herzstück des Kryptoprojektes Ethena. Ethena selbst ist ein dezentrales synthetisches Dollar-Protokoll, das auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut ist. Das Hauptziel von Ethena besteht darin, eine zensurresistente, skalierbare und stabile digitale Währung namens USDe zu schaffen. Anders als zentralisierte Stablecoins wie USDC oder USDT, wird USDe durch das Staking von Ethereum (ETH) innerhalb des Ethena-Systems abgesichert. Der dezentrale Ansatz bietet eine Alternative für Nutzer, die Finanzinstrumente außerhalb traditioneller Bank- und Regulierungssysteme bevorzugen.

Ethena hat den eigenen Governance-Token namens ENA, der eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung von USDe und der Steuerung des Protokolls spielt. Innerhalb der DeFi-Landschaft (Decentralized Finance) positioniert sich Ethena als ein vielseitiges Protokoll, das die Nutzung von USDe für Kreditvergabe, Kreditaufnahme, Ertragsgenerierung und andere DeFi-Strategien ermöglicht.

Könnte sich das Blatt für ENA bald zum positiven wenden?

Aufgrund der anfänglich vielversprechenden Wertentwicklung und der anschließenden Entwertung fragen sich viele Anleger berechtigterweise, wie es nun mit dem Kurs von ENA weitergehen wird. Dabei lassen sich vor allem zwei Szenarien unterscheiden: ein pessimistisches und ein optimistisches Szenario.

Für ENA ist es von größter Wichtigkeit, den Supportbereich zwischen 0,65 und 0,75 Dollar zu halten und nicht unter dieses Niveau zu fallen. Sollte das dennoch passieren, würde dies starke negative Impulse setzen, da der Kurs damit auf einen neuen Tiefststand seit seiner Listung auf CoinMarketCap fallen würde. Das würde Raum für weitere Verkäufe schaffen und könnte in den kommenden Wochen und Monaten zu einer weiteren oder sogar fast totalen Entwertung von ENA führen.

Quelle: TradingView.com

Allerdings gibt es für ein solch pessimistisches Szenario aktuell nicht besonders viele Hinweise, zumal wir uns derzeit in einer eigentlich bullischen und expansiven Marktphase befinden. Viele Anleger könnten daher die aktuell günstigen Kurse von ENA, die derzeit bei etwa 0,75 Dollar liegen, nutzen, um noch mehr Coins zu akkumulieren. Das neu aufkommende Kaufvolumen könnte wiederum dazu führen, dass ENA in den kommenden Tagen oder Wochen einen erneuten Versuch unternehmen könnte, über die Ein-Dollar-Marke hinaus zu brechen. Sollte das gelingen, könnte die letzte Konsolidierungsphase enden, und ENA könnte versuchen, ein neues Allzeithoch bei 1,50 Dollar oder sogar noch höher zu erreichen. Infolgedessen könnte sich die Rallye weiter in Richtung der Zwei-Dollar-Marke fortsetzen.

