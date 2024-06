Die nächsten Rekorde: Nasdaq und S&P 500 haben am Dienstag ungeachtet der zur Wochenmitte anstehenden Inflationsdaten und der US-Leitzinsentscheidung neue Bestmarken erklommen. Am Rentenmarkt, wo die Erwartungen an die künftigen Leitzinsen gehandelt werden, gaben zugleich die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen wieder deutlicher nach. Der Nasdaq 100 gewann am Ende 0,71 Prozent auf 19.210,19 Punkte. Hier sorgte das Schwergewicht Apple für Auftrieb, denn bei Analysten kam die tags zuvor vorstellte ...

