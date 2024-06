HCLTech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, gab heute bekannt, dass die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank), Deutschlands größte genossenschaftliche Primärbank, ihre strategische Partnerschaft mit HCLTech erweitert hat.

HCLTech wird die apoBank mit einem ergebnisorientierten Managed-Services-Modell begleiten, das belastbare, skalierbare, qualitativ hochwertige und konforme Digital-Foundation-Services bereitstellt und es der apoBank ermöglicht, ihren Kunden schnelle und sichere Bankdienstleistungen zu bieten.

"Wir von der apoBank begrüßen die Ausweitung unserer Partnerschaft mit HCLTech. HCLTech verfügt nicht nur über erstklassige Fähigkeiten in den Bereichen IT-Infrastruktur und Cloud Managed Services, sondern auch über umfassendes Avaloq-Know-how und ein tiefes Verständnis der apoBank. Damit ist die HCLTech der ideale Partner für die apoBank. Insofern war es ein logischer Schritt, die IT-Dienstleistungen mit HCLTech zu konsolidieren", so Thomas Runge, COO und Mitglied des Vorstands der apoBank.

"Die apoBank wurde im Jahr 2021 durch eine Partnerschaft im Bereich der Anwendungsservices ein Kunde von HCLTech. Der neue Vertrag wird zu einer erheblichen Ausweitung der Beziehungen führen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der apoBank, um sie bei der Betreuung ihrer Kunden zu unterstützen, indem wir unser umfassendes Portfolio an verwalteten Infrastruktur- und Cloud-Services und unsere langjährige Erfahrung mit Avaloq nutzen", sagt Sudip Lahiri, Executive Vice President und Head of Financial Services, Europe, HCLTech.

HCLTech ist ein strategischer Partner von Avaloq, einem führenden Anbieter von Bankentechnologie und -dienstleistungen, und verfügt über fundierte Erfahrungen mit dem Kernbankensystem von Avaloq. Im Jahr 2022 übernahm HCLTech das Schweizer Unternehmen Confinale, einen Spezialisten für die Beratung im Bereich digitales Banking und Wealth Management und Implementierungspartner von Avaloq.

