Mavenir, der Cloud-native Netzwerkinfrastruktur-Anbieter, der die Zukunft von Netzwerken gestaltet, gab heute bekannt, dass er einen bahnbrechenden Operations Co-Pilot entwickelt hat, der die Leistung von generativer KI (GenAI) nutzt, um Service-Level-Agreements (SLAs) zu verbessern und die betriebliche Effizienz für Kommunikationsdienstleister (CSPs) zu optimieren. Die Innovation, die in Zusammenarbeit mit NVIDIA und Amazon Web Services (AWS) entwickelt wurde, zeigt das Potenzial von GenAI zur effektiven Definition einer KI/Ops-Plattform für Service Assurance, die den Aufwand für Betriebs-, Support- und Wartungsteams reduziert und deren Fähigkeit zur Einhaltung von SLAs verbessert.

Mavenirs Operations Co-Pilot für RAN Service Assurance (RSA) automatisiert die Fehlersuche im Netz und ermöglicht es Mobilfunkbetreibern, Netzprobleme schnell und präzise zu erkennen und erkannte Netzbeeinträchtigungen zu beheben, bevor sie kritisch werden. Der Operations Co-Pilot reduziert den manuellen Debugging-Aufwand sowie die Entwicklungs- und Wartungszeiten erheblich, um den IT-Betrieb, die Serviceverfügbarkeit und die Bereitstellung für immer komplexere Mobilfunknetze zu verbessern.

Mavenir nutzt die Leistungsfähigkeit von GenAI mit großen Sprachmodellen (LLMs), die auf detaillierten Key Performance Indicators (KPIs), Zählern, Protokollen und Traces der Netzwerkinfrastruktur trainiert wurden. Gemeinsam mit NVIDIA und AWS entwickelt Mavenir eine Reihe von Operations Co-Pilot-Lösungen, die das Betriebsmanagement von Telekommunikationsnetzwerken durch intelligente Automatisierung verändern werden. Dieses neue Framework, das auf NVIDIA Tensor Core-Grafikprozessoren und der NVIDIA AI Enterprise Software-Plattform für generative KI auf AWS basiert, nutzt die Open RAN-Architektur von Mavenir, um den Zugang zu mehreren offenen Schnittstellen zu ermöglichen, die die für das Training und die Optimierung von domänenspezifischen Telekommunikations-LLMs erforderlichen Daten liefern können.

Bejoy Pankajakshan, Chief Technology and Strategy Officer von Mavenir, kommentierte: "Unser neues Operations Co-Pilot-Framework hat das Potenzial, für die Betreiber einen entscheidenden Wandel herbeizuführen, indem es eine Fülle von Funktionen zur Fehlerprognose und Ursachenanalyse mit KI-gestützter Genauigkeit und Geschwindigkeit bietet. Diese branchenweit erste Lösung basiert auf der transformativen Grundlage von NVIDIA GPUs, die auf AWS betrieben werden, und wird durch Mavenir-Daten ermöglicht, auf die über zahlreiche Schnittstellen im Open RAN und im Packet Core zugegriffen werden kann, um eine vollständige End-to-End-Transparenz zu gewährleisten."

Er fügte hinzu: "Die drei Hauptanwendungsfälle Core Dump Analysis, Log Similarity Search und Log Anomaly Detection können gemeinsam genutzt werden, um die automatisierte Effizienzsteigerung zu maximieren. Die Kombination von Informationen aus diesen trainierten LLMs wird eine breitere und tiefere Abdeckung aller Fehler- und Anomalie-Szenarien bieten und eine sehr frühzeitige Vorhersage von potenziellen Problemen im Netz ermöglichen. Darüber hinaus sind die Modelle in der Lage, im Zuge der Weiterentwicklung dieser Lösungen auf der Grundlage von Nutzerfeedback und iterativem Training mit weiteren Protokollen, KPIs und Traces kontinuierlich zu lernen und zu optimieren, was noch größere Gewinne verspricht."

"In der heutigen schnelllebigen digitalen Landschaft ist generative KI ein Kraftmultiplikator für Unternehmen auf der ganzen Welt", sagte Chris Penrose, Global Head of Business Development für Telco bei NVIDIA. "Das Framework von Mavenir, das auf der NVIDIA AI Enterprise Plattform zur Rationalisierung der Entwicklung und des Einsatzes von KI aufbaut, wird Kommunikationsdienstleistern ein neues Maß an betrieblicher Effizienz erschließen."

