Cognizant Technology Solutions hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Belcan unterzeichnet, einem führenden Anbieter von digitalen Engineering-Dienstleistungen im Luft- und Raumfahrtmarkt sowie in der Verteidigungsindustrie. Mit einem Wert von rund 1,3 Milliarden US-Dollar verstärkt diese Akquisition die Fähigkeiten von Cognizant im Bereich der hochkritischen Forschungs- und Entwicklungs-Dienstleistungen. Belcan verfügt über eine ausgeprägte Expertise in diesen Branchen und beschäftigt mehr als 6.500 Ingenieure und technische Berater. Durch diesen Schritt zielt Cognizant darauf ab, in den 190-Milliarden-Dollar-Markt für ER&D-Dienste einzudringen, von dem erwartet wird, dass er bis zum Jahr 2026 eine jährliche Wachstumsrate von über 10% verzeichnen wird. Es wird erwartet, dass die Übernahme jährliche Einnahmen von mehr als 800 Millionen US-Dollar für Cognizant generiert und Wachstumschancen bietet, einschließlich der Prognose, dass sie bis 2026 zum Gewinnwachstum beitragen wird.

Zukünftige Aussichten trotz Herausforderungen

Trotz der Herausforderungen durch die gegenwärtige makroökonomische Umgebung und Schwächen im Bereich Finanzdienstleistungen, bleibt der Ausblick für das zweite Quartal 2024 positiv. Cognizant sieht ein Einnahmepotenzial zwischen 4,75 Milliarden und 4,82 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von bis zu 2,9% entspricht. Zugleich hat das Unternehmen seine Partnerschaft mit globalen Größen erweitert, um die Annahme künstlicher Intelligenz und Automatisierungstechnologien weiter voranzutreiben. Diese Maßnahmen sollen Cognizant dabei unterstützen, in einem anspruchsvollen IT-Dienstleistungsumfeld über langfristige Strategien und organisches Wachstum hinaus weitere stabile Einnahmequellen zu erschließen.

Cognizant Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...